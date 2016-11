Würzburg: Mann verletzt auf Straße gefunden

Mit blutigem Mund und dem Verdacht auf einen Kieferbruch ist ein Mann in der Nacht auf Sonntag in eine Würzburger Klinik gebracht worden. Zuvor hatte er in der Bukarester Straße auf dem Heuchelhof auf dem Boden gelegen. Ein Zeuge hatte den verletzten Mann entdeckt und die Polizei gerufen. Gegenüber den Beamten gab der Verletzte an, von einem Unbekannten verprügelt worden zu sein. Die Polizei sucht jetzt nach Hinweisen.

