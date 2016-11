Würzburg: Einbrecher nehmen Häuser gezielt ins Visier

Foto: Christoph Droste / pixelio.de

Am Samstagabend sind Unbekannte in zwei Häuser in Würzburg-Heidingsfeld eingestiegen. In einem Fall nahmen sie Schmuck im Wert von 500 Euro mit, im anderen Fall wurden die Täter nicht fündig. Die Einbrecher hatten sich beide Häuser im Vorhinein offenbar gezielt ausgesucht. In den vergangenen Wochen soll jeweils ein Mann auf den Grundstücken und in Nachbargärten herumgeschlichen sein.Die Polizei geht davon aus, dass die beiden Einbrüche in Verbindung stehen. Sie empfiehlt, die Augen offen zu halten und im Verdachtsfall den Notruf zu wählen. Der Sachschaden beläuft sich zusammen auf mehrere hundert Euro.

Erstellt: 27.11.16 - 13:45 Uhr



