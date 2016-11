Eibelstadt: Führerscheinprüfung bestanden – trotz Unfall

Foto: Benjamin Klack / pixelio.de

Eine Fahrschülerin ist am Freitagmorgen während ihrer praktischen Führerscheinprüfung in Eibelstadt mit einem anderen Auto kollidiert. Schuld war allerdings offenbar der andere Fahrer. Die Frau bremste verkehrsbedingt an einer Einmündung zur B13, das erkannte der nachfolgende Fahrer zu spät und prallte auf das Fahrschulauto.Die Fahrschülerin war aufgelöst, weil sie dachte, damit durch die Prüfung gefallen zu sein. Doch die TÜV-Prüferin zeigte sich unbeeindruckt und bescheinigte ihr den Führerschein. Es entstand ein Sachschaden von 3.000 Euro.

Erstellt: 27.11.16 - 12:50 Uhr



