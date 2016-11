Main-Spessart: Einbruchserie in Wohnhäuser

Im Landkreis Main-Spessart ist es am Samstagabend zu drei Einbrüchen gekommen, die offenbar in Zusammenhang stehen. In Birkenfeld schlugen die Täter doppelt zu. Über die Terrassentür verschafften sich die Unbekannten Zutritt zu zwei Häusern. Sie erbeuteten mehrere hundert Euro Bargeld, zwei Uhren und einen Tresor. Einen weiteren Safe stahlen wohl die gleichen Täter am Samstag aus einem Haus in Karbach. Außerdem klauten sie eine Münzsammlung im Wert von 500 Euro.Was sich in den beiden Tresoren genau befand, ist laut Polizei noch unklar. Die Einbrecher hinterließen einen Sachschaden von über 1.500 Euro.

Erstellt: 27.11.16 - 12:03 Uhr



