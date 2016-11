Würzburg: Junger Mann verpasst Polizist Kopfnuss

Foto: Thorben Wengert / pixelio.de

Ein stark alkoholisierter 25-Jähriger ist am frühen Sonntagmorgen in Würzburg von der Polizei in Gewahrsam genommen worden. Damit schien der Mann allerdings nicht einverstanden gewesen zu sein und griff den neben ihn im Streifenwagen sitzenden Beamten an. Durch den Kopfstoß wurde der Polizist an der Nase verletzt. Außerdem beleidigte er zwei Beamte.Zuvor war der Mann bereits in zwei Schlägereien auf der Juliuspromenade verwickelt gewesen. Dabei war ein 21-Jähriger am Auge verletzt worden. Der 25-Jährige hatte gut zwei Promille Alkohol im Blut. Gegen ihn wird jetzt unter anderem wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Erstellt: 27.11.16 - 11:31 Uhr



