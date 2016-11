Handball: Rimparer Wölfe halten Kontakt zur Tabellenspitze

Foto: DJK Rimpar

Die Rimparer Wölfe haben sich am Samstagabend in einem hart umkämpften Spiel beim TV Emsdetten mit 31:29 durchgesetzt. Zur Halbzeit hatten die Rimparer mit 14:15 noch knapp hinten gelegen. Es war die im Vorfeld erwartete, schwierige Partie in Emsdetten, die bislang in der Liga hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind. Die Rimparer halten durch den Sieg auf Platz fünf weiter Kontakt zur Tabellenspitze.Am kommenden Sonntag spielen die Wölfe dann wieder im eigenen Revier, zu Gast ist dann die HSG Nordhorn-Lingen, der in der Tabelle knapp hinter Rimpar liegt.

Erstellt: 26.11.16 - 22:25 Uhr



