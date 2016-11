Schweinfurt: Randale in Einkaufszentrum - Security angegriffen

Foto: Funkhaus Würzburg

Zwei Männer haben am Freitagabend einen Security-Mitarbeiter in einem Schweinfurter Einkaufszentrum verletzt. Die beiden Männer hatten zuvor Frauen angepöbelt. Deswegen hatte sie der Security aus dem Geschäft verwiesen - die beiden Männner weigerten sich aber und griffen statt dessen die Security-Mitarbeiter an. Dabei verletzte sich einer der Männer, als er zu Boden stürzte.Drei Azubis der Bundespolizei, die sich privat in dem Einkaufszentrum aufhielten, halfen schließlich dabei, die beiden Männer zu überwältigen. Gegen se wird wegen Hausfriedensbruch und Körperverletzung ermittelt. Einer der beiden musste zudem die Nacht in der Ausnüchterungszelle verbringen, weil er 1,2 Promille intus hatte.

Erstellt: 26.11.16 - 13:17 Uhr



