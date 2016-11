Würzburg: Champagner in der Hose

Foto: wrw / pixelio.de

Verraten hatte ihn seine ausgebeulte Hose: ein Ladendieb mit teurem Geschmack ist am Freitag in der Kaiserstraße in Würzburg aufgeflogen. Der 31-Jährige hatte an der Kasse eine Flasche Bier bezahlt. Der Ladendetektiv wurde wegen der stark ausgebeulten Hose aber des Mannes misstrauisch - und das zu Recht. Dort hatte der Mann eine komplett Flasche Champagner im Wert von fast 50 Euro versteckt.Dazu fanden sich in einer Tüte, die der Mann dabei hatte, weiteres Diebesgut aus anderen Geschäften.

Erstellt: 26.11.16 - 12:01 Uhr



zurück zur Übersicht