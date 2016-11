Hettstadt: erneut Autos aufgebrochen und Teile ausgebaut

Foto: Funkhaus Würzburg

Die Serie von Autoaufbrüchen in Mainfranken setzt sich weiter fort. In der Nacht zum Freitag wurden in Hettstadt zwei BMW geöffnet. Aus dem Inneren klauten die Unbekannten in beiden Fällen das Lenkrad, dazu ein fest verbautes Navi. Der Schaden liegt bei rund 4.500 Euro. Offenbar wurde in mindestens einem Fall das Funksignal des Fahrzeugschlüssels überlistet.Seit Wochen werden in Mainfranken immer wieder Autos aufgebrochen, bevorzugt der Marke BMW. Aus dem Inneren bauen die Täter dann stets Fahrzeugteile aus, besonders gefragt sind offenbar die fest verbauten Navis.

Erstellt: 26.11.16 - 11:10 Uhr



