Unterfranken: Polizistin suspendiert - Verdacht auf Nähe zu Reichsbürgern

Die Unterfränkische Polizei hat eine Streifenbeamtin vom Dienst suspendiert. Es besteht der Verdacht, dass sie der "Reichsbürger" Bewegung nahesteht. Wie nahe, das müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Wo genau die Polizistin in Unterfranken eingesetzt war, wurde auf Anfrage nicht mitgeteilt. Bis zum Ende der Ermittlungen musste die Frau auch ihre Dienstwaffe abgeben.Mitte Oktober hatte ein Reichsbürger in Mittelfranken einen SEK-Beamten erschossen, seitdem wird die Bewegung genauer überwacht. Reichsbürger erkennen die Bundesrepublik Deutschland nicht an.

