Fußball: Kickers trennen sich unentschieden von Aue

Foto: FWK

Punkteteilung am Würzburger Dallenberg. Die Würzburger Kickers und Erzgebirge Aue haben sich am Freitagabend 1:1 unentschieden getrennt. Die Würzburger waren schon nach wenigen Minuten durch ein Eigentor der Gäste in Führung gegangen. Kurz vor der Pause erzielte Köpke den Ausgleich. Bei diesem 1:1 blieb es auch bis zum Spielende. Es war eine kampfbetonte Partie mit leichten Vorteilen für die Kickers.Ihre nächste Partie spielt die Mannschaft von Bernd Hollerbach am Sonntag kommender Woche. Dann geht es zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf.

Erstellt: 25.11.16 - 20:39 Uhr



zurück zur Übersicht