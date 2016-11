Würzburg: 300.000 Euro für Planungen rund um Multifunktionsarena

Es kommt Bewegung in die Planungen für eine Multifunktionsarena in Würzburg. Der Stadtrat hat im Rahmen der Haushaltsberatungen 300.000 Euro für 2017 bereitgestellt. Es geht dabei um die Planungskosten für das Umfeld der Halle, die hinter dem Hotelturm entstehen soll. Unter anderem geht es dabei um ein Verkehrsgutachten, aber auch die Frage des Emmissionsschutzes. Eine Multifunktionshalle ist ein seit langem verfolgtes Projekt in Würzburg.Möglicherweise würde sich die Stadt auch finanziell an einer Multifunktionshalle beteiligen müssen, hat Kämmerer Robert Scheller angedeutet. Eventuell könnte das über eine ähnliche Variante wie bei den Kickers geschehen, dort soll es eine Stadiongesellschaft zwischen Stadt und Verein geben.

25.11.16



