Himmelstadt: Weihnachtspostamt öffnet

Post an das Christkind. Am Sonntag, dem ersten Advent, wird das Weihnachtspostamt in Himmelstadt feierlich eröffnet. Als Ehrengast ist Monika Hohlmeier, Mitglied des Europäischen Parlaments, geladen. Bis Weihnachten werden rund 80.000 Briefe erwartet. Diese kommen aus rund 120 Ländern, darunter Australien und Neuseeland. Rund 40 ehrenamtliche Helferkümmern sich um die Beantwortung der Briefe an das Christkind. Anfang November waren bereits knapp 2.000 Briefe eingetroffen.

Erstellt: 26.11.16 - 15:19 Uhr



