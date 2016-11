Main-Spessart: Zentralklinikum soll 2023 in Betrieb gehen

Das neue Zentralklinikum Main-Spessart soll im Jahr 2023 den Betrieb aufnehmen. Diesen Zeitrahmen hat Klinikreferent Gregor Bett am Freitag genannt. Dort wird dann die medizinische Versorgung des Landkreises konzentriert. Der Handlungsbedarf ist dabei größer denn je, da das bisherige Klinikum mit seinen drei Standorten wird in diesem Jahr wohl rund 10 Millionen Euro Verlust machen. Diese Minus muss der Landkreis Main-Spessart auffangen.Auch die ersten Folgenutzungen für die beiden Häuser, die geschlossen werden, wurde vorgestellt. In Marktheidenfeld ist bis 2023 der Ausbau des geriatrischen Zentrums angedacht. Für Karlstadt sieht der Klinikreferent ein Medizinisches Versorgungszentrum gemeinsam mit den ortsansässigen Ärzten. Dies sind jedoch bislang nur Vorschläge. Die ambulante Notfallversorgung liegt in den Händen der Kassenärztlichen Vereinigung. Diese hat angekündigt in Lohr eine rund um die Uhr Bereitschaftspraxis einzurichten. Was das Konzept der Vereinigung für Karlstadt und Marktheidenfeld vorsieht bleibt abzuwarten.

