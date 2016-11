Basketball: s.Oliver Würzburg zu Gast in Jena

Foto: s.Oliver Würzburg

Premiere in der Basketball-Bundesliga. Zum ersten Mal treffen am Sonntag s.Oliver Würzburg und Science City Jena in der ersten Liga aufeinander. Lediglich in der zweiten Liga gab es bisher vier Begegnungen – alle gewannen die Würzburger. Allerdings verläuft auch die aktuelle Saison für Jena noch nicht optimal: Alle fünf Heimspiele gingen verloren. Gleichzeitig wollen die Würzburger ihren vierten Auswärtssieg in Folge feiern.Beim Blick auf die Tabelle stehen die beiden Mannschaften aber dicht beieinander: s.Oliver Würzburg steht auf dem 12., Science City Jena auf dem 13. Platz.Anpfiff in der Sparkassen-Arena in Jena ist am Sonntag um 15:30 Uhr.

