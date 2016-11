Würzburg: Verkehrsunfall fordert zwei Verletzte

Foto: Funkhaus Würzburg

Schwerer Verkehrsunfall in der Winterhäuser Straße. Ein 30-Jähriger war am Donnerstagnachmittag unterwegs in Richtung Innenstadt, als er beim Überholen am Auto des Vordermanns hängen blieb. Anschließend prallte er in ein gegenüber abgestelltes Fahrzeug. Das geparkte Auto wurde durch den Aufprall in eine zwei Meter hohe Böschung gedrückt. Die beiden Fahrer wurden nicht verletzt. Zwei Passagiere mussten mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Schaden in Höhe von 25.000.

Erstellt: 25.11.16 - 16:34 Uhr



