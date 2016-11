Würzburg: Mehr Geld für das Kickers Stadion in 2017

Foto: Martin Moritz / pixelio.de

Die Kickers bekommen nächstes Jahr mehr Geld. Das wurde am Freitag bei den Würzburger Haushaltsberatungen beschlossen. Die Summe, die 2017 in die geplante Stadiongesellschaft fließt, soll von 750.000 Euro um 200.000 Euro aufgestockt werden. Das Geld wird aber nicht zusätzlich ausgegeben, sondern stammt aus dem Topf für die Stadion-Investitionen von 2018.Weiterhin wurde ein Antrag der SPD abgelehnt, der vorsah in den Jahren 2018/2019/2020 jeweils zusätzlich 15 Millionen Euro für Schulinvestitionen auszugeben. Dieser Antrag wurde allerdings abgelehnt mit dem Vermerk, dass ohnehin schon über 13 Millionen für Schulinvestitionen veranschlagt sind.Für nächstes Jahr werden außerdem 100.000 Euro eingeplant, um den Umbau der Josef-Greising-Schule zu planen.Bereits am Donnerstag wurde beschlossen, dass die Ausgaben für Integrationsmaßnahmen von 150.000 auf 180.000 Euro aufgestockt werden.Sollten die Haushaltsberatungen am Freitag nicht abgeschlossen werden, werden sie am Samstag fortgesetzt.

Erstellt: 25.11.16 - 15:26 Uhr



