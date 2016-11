Main-Spessart: Liebes-Schwindler betrügt Frau um 76.000 Euro

In Mainfranken häufen sich die Fälle von Liebes-Schwindel im Internet. In Main-Spessart hat ein Betrüger eine Frau um über 76.000 Euro gebracht. Am Donnerstag war ein Fall aus Schweinfurt bekannt geworden, dabei hatte der Schwindler 325.000 Euro ergaunert. In beiden Fällen war den Frauen die große Liebe vorgegaukelt worden.Über ein Datingportal hatte die Frau aus Main-Spessart einen angeblichen Soldaten der US-Army aus Frankfurt kennengelernt. Wenig später musste der Mann dann in den Einsatz nach Syrien – wo er 120 Kilo Gold entdeckte. Die Frau überwies daraufhin rund 76.000 Euro an ein Versandunternehmen, das das Gold angeblich transportieren sollte.Im Fall der Frau aus Schweinfurt hatte der Internet-Betrüger die Frau immer wieder gebeten, Behandlungskosten für seinen angeblich schwer kranken Sohn zu begleichen. Immer wieder überwies die Frau Geld, am Ende insgesamt 325.000 Euro.

