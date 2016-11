Würzburg: WVV hält Strompreis 2017 stabil

Foto: Andreas Morlok / pixelio.de

Der Strompreis bleibt stabil. Die WVV hat am Freitag mitgeteilt, dass sich der Preis für ihre rund 100.000 Stromkunden im Raum Würzburg das ganze Jahr 2017 nicht verändern wird. Der Energieversorger konnte den Strom in der Vergangenheit günstig einkaufen und muss die Preise für seine Kunden – im Gegensatz zu mehreren anderen Anbietern in Deutschland – deshalb momentan nicht erhöhen.Zum letzten Mal war der Strompreis im März 2016 angestiegen. Damals um rund drei Prozent.Außerdem teilte die WVV jetzt mit, dass der Gaspreis ab März um 0,6 Cent pro Kilowattstunde sinken wird. Für einen durchschnittlichen Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 20.000 kWh bedeutet das eine Einsparung von 120 Euro.

Erstellt: 25.11.16 - 15:53 Uhr



