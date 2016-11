Handball: Rimpar muss auswärts in Emsdetten ran

Foto: Nino Strauch

Die Rimparer Wölfe sind am Samstagabend zu Gast beim TV Emsdetten. In der Tabelle sind die Rimparer aktuell fünfter, ihnen fehlt ein Sieg zum Sprung auf einen Aufstiegsplatz. Emsdetten ist zwölfter der Tabelle – allerdings nicht sehr heimstark. Von sechs Spielen vor heimischem Publikum hat Emsdetten nur zwei gewonnen. Die Wölfe hoffen, diesen Fakt zur ihren Gunsten nutzen zu können. Spielbeginn am Samstagabend ist um 19 Uhr.

Erstellt: 26.11.16 - 08:15 Uhr



