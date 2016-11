Würzburg: Uniklinik erhält hochmodernen Anbau

Foto: Universitätsklinikum Würzburg

Einweihungsfeier an der Uniklinik Würzburg. Am ZOM wurde der Anbau des Herz-Thorax-Zentrums am Freitagvormittag eröffnet. In den acht neu gebauten Zimmern werden nun hauptsächlich Menschen nach einer Herzoperation untergebracht.Die Erweiterung war nötig, da innerhalb von 10 Jahren die Zahl der Herz-Eingriffe massiv gestiegen ist. Waren es 2006 noch 380, sind es aktuell 1.300 Eingriffe die im Jahr durchgeführt werden. Um diese Patienten besser zu versorgen wurde der Anbau innerhalb von 15 Monaten gebaut. Die Kosten liegen bei mehr als vier Millionen Euro.

Erstellt: 25.11.16 - 12:29 Uhr



