Goßmannsdorf: Pferde auf der Straße eingefangen

Foto: Polizei

Pferde bei Goßmannsdorf eingefangen. Die beiden Tiere waren am Freitagmorgen mitten auf der Straße unterwegs. Autofahrer hatten die Tiere gemeldet. Polizisten konnten sie mit Hilfe eines Försters und selbst gebauten Halftern einfangen und an einer Leitplanke festbinden. Die Tiere wurden an ihren Besitzer übergeben. Sie waren zuvor offenbar aus eigener Kraft von ihrer Koppel ausgebrochen.Erst am Sonntagabend hatten zwei Pferde auf der A7 bei Hausen einen schweren Unfall verursacht. Die Tiere starben.

Erstellt: 25.11.16 - 11:35 Uhr



