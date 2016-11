Mainfranken: Vogelschauen abgesagt

Foto: Martin Schemm / pixelio.de

Wegen der sich immer weiter ausbreitenden Vogelgrippe wurden vorsorglich alle Vogelschauen in Mainfranken abgesagt. Grund ist ein Verbot des bayerischen Umweltministeriums. Insgesamt mussten an diesem Wochenende deswegen vier Vogelschauen, unter anderem in Rimpar und Unteraltertheim, abgesagt werden. Bereits vergangene Woche wurde eine allgemeine Stallpflicht für jegliches Geflügel erlassen. Aktuell ist in der Region aber noch kein Fall von Vogelgrippe bekannt.

Erstellt: 25.11.16 - 06:00 Uhr



zurück zur Übersicht