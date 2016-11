Würzburg: Weihnachtsmarkt wird eröffnet

Foto: Funkhaus Würzburg

Der Würzburger Weihnachtsmarkt ist dieses Jahr so groß wie nie zuvor. Offiziell eröffnet wird er ab 17.30 Uhr auf der Bühne am Unteren Markt.Mit 115 Ständen ist der Weihnachtsmarkt so groß wie nie. Während des Handwerkermarktes sind es sogar 150. Außerdem hat man zusätzliche Fläche durch die fertig gebaute Eichhornstraße gewonnen. Weiterhin ist der Weihnachtsmarkt auch länger als im vergangenen Jahr. Weil Weihnachten dieses Jahr an einem Wochenende liegt, wird er insgesamt 29 Tage lang gehen.

Erstellt: 25.11.16 - 06:14 Uhr



zurück zur Übersicht