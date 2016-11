Unterfranken: Weihnachtsgeschäft läuft an

Etwa 522 Euro gibt in diesem Jahr jeder durchschnittlich für Weihnachtsgeschenke aus. Das sagt der unterfränkische Handelsverband. Vergangenes Jahr machte der unterfränkische Einzelhandel so einen Umsatz von rund 1,2 Milliarden Euro. Je nach Witterung soll sich der in diesem Jahr sogar noch einmal um etwa 2,5 Prozent steigern.Mit dem Beginn des Würzburger Weihnachtsmarkts hat jetzt auch die heiße Phase des Weihnachtsgeschäfts begonnen. Besonders beliebt sind in diesem Jahr Kleidung, Kosmetik oder Gutscheine als Geschenke.

