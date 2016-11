Mainfranken: Wenn der eigene Mann zuschlägt

Foto: Paul Georg Meister / pixelio.de



Das Rathaus zeigt Flagge gegen Gewalt an Frauen Foto: Claudia Penning-Lother Das Rathaus zeigt Flagge gegen Gewalt an Frauen Foto: Claudia Penning-Lother

Gewalt gegen Frauen. Immer mehr Frauen suchen Hilfe nachdem sie Gewalt erfahren haben. Um etwa 10 Prozent sind die Beratungen des Vereins “Wildwasser“ im Raum Mainfranken von 2014 auf 2015 gestiegen. So haben im vergangenen Jahr 180 Frauen Hilfe gesucht, nachdem sie Opfer von körperlicher oder seelischer Gewalt wurden – alleine 50 davon gingen auf Gewalt vom eigenen Ehepartner zurück.Doch auch Bekannte, Mitschüler oder der eigene Chef können übergriffig werden, selten ist der Peiniger ein Fremder. Zudem gebe es eine extrem hohe Dunkelziffer, weil sich viele Opfer nicht trauen Hilfe zu suchen.Der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen am Freitag möchte auf das Thema aufmerksam machen. Der Hilfs-Verein Wildwasser und die Stadt Würzburg unterstützen die Aktion. So sind in Würzburg momentan viele blaue Fahnen mit der Aufschrift “NEIN zu Gewalt an Frauen“ zu sehen.

Erstellt: 25.11.16 - 06:43 Uhr



zurück zur Übersicht