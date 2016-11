Würzburg: Vorläufig kein Umbau der Löwenbrücke

Foto: Funkhaus Würzburg

Keine Verbesserung für Fußgänger oder Radfahrer. An der Verkehrsführung an der Würzburger Löwenbrücke wird sich vorläufig nichts ändern. Das bestätigte die Arbeitsgruppe Radverkehr der Stadt Würzburg. Ursprünglich waren für einen Umbau etwa drei Millionen Euro veranschlagt, doch vorläufig ist das Projekt auf Eis gelegt, heißt es.Das Hauptproblem ist, dass hier drei Interessengruppen auf beengtem Raum zusammen kommen. Fußgänger, Fahrradfahrer und Autofahrer wollen jeweils eine Verbesserung für sich, möchten aber keine Verschlechterung in Kauf nehmen.Stadtbaurat Christian Baumgart sieht allerdings auch kein gravierendes Sicherheitsproblem, wenn sich jetzt vorläufig nichts tut. Die Einführung einer Tempo 30-Zone auf der Brücke, habe schon einmal zu einer Verbesserung geführt, sagte er gegenüber der Main-Post. Diese 30er Zone gibt es seit etwa zwei Jahren, nachdem dort ein Kind lebensgefährlich verletzt wurde.

Erstellt: 24.11.16 - 15:33 Uhr



zurück zur Übersicht