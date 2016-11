Würzburg: schwerer Unfall unter Radfahrern

Foto: Rainer Sturm / pixelio.de

Zwei Radfahrer sind am Montagabend im Würzburger Ringpark kollidiert – sie wurden teils schwer verletzt. Zu dem Unfall war es an einer Kreuzung gekommen, wohl auch weil einer der beiden ohne Licht unterwegs war. Beide Männer mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, dass gerade auch jetzt in der dunklen Jahreszeit Fahrräder funktionierende Lichter haben müssen.

Erstellt: 24.11.16 - 13:45 Uhr



