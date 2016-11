Fußball: Aufsteiger-Duell für die Kickers

Foto: Funkhaus Würzburg

Die Würzburger Kickers empfangen am Freitag Erzgebirge Aue. Es ist das Duell zweier Aufsteiger in der 2. Bundesliga. Die Situationen der beiden Liga-Neulinge ist aber stark verschieden: Während die Kickers einen respektablen 8. Tabellenplatz belegen und zwischenzeitlich sogar Dritter waren, stehen die Sachsen auf einem Abstiegsplatz.Aue hat vier der letzten fünf Spiele verloren. Anpfiff in der Flyeralarm Arena ist am Freitagabend um 18.30 Uhr.

Erstellt: 25.11.16 - 06:14 Uhr



zurück zur Übersicht