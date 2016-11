Schweinfurt: Liebes-Betrug kostet 325.000 Euro

Foto: Rainer Sturm / pixelio.de

Neuer Fall von “Romance-Scamming“. Eine 44-jährige Schweinfurterin hat rund 325.000 Euro an einen Betrüger verloren, der ihr eine Liebesbeziehung vorgaukelte. Die Frau hatte den angeblich amerikanischen Ingenieur über facebook kennengelernt. Im Lauf mehrerer Chat-Gespräche gewann er ihr Vertrauen und bat sie angebliche Behandlungskosten für dessen kranken Sohn in England zu überweisen. Aus Mitleid überwies die Schweinfurterin mehrfach an ein englisches Krankenhaus, das der Betrüger ihr genannt hatte. So verlor sie insgesamt 325.000 Euro.Erst als sich die Frau einer Bekannten anvertraute, stoppte sie die Überweisung und ging zur Polizei.Das Polizeipräsidium Unterfranken warnt weiterhin vor Internetbekanntschaften, bei denen schnell finanzielle Notlagen zur Sprache kommen.

