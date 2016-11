Würzburg: Haushaltsberatungen im Stadtrat beginnen

Auftakt in die Haushaltsberatungen. Der Würzburger Stadtrat berät ab Donnerstagvormittag über den Etat für das kommende Jahr. Rund 70 Millionen Euro sollen investiert werden – alleine 42 Millionen in Baumaßnahmen. Einer der Schwerpunkte ist dabei der neue Stadtteil am Hubland samt der Landesgartenschau 2018. Würzburg profitiert dabei von den hohen Einnahmen bei Gewerbe- und Einkommenssteuer, die sich seit dem letzten Jahr nochmals gesteigert haben.Bei den Haushaltsberatungen wird auch über die 130 Anträge der Fraktionen beraten, die ihre Wünsche vorbringen. So fordert beispielsweise die CSU mehr Bauinvestitionen, die SPD will die Schulen auf Vordermann bringen, die Grünen würden sich über mehr Stadtbäume und Radwege freuen.Größter Kostenpunkt sind allerdings – wie praktisch in jedem Haushalt – die Fixkosten, die für das eigene Personal ausgegeben werden müssen. Im kommenden Jahr werden diese Personalkosten wohl um mehr als 4 Millionen Euro auf insgesamt 140 Millionen anwachsen.Für die Würzburger Haushaltsberatungen sind insgesamt zwei Tage angesetzt.

