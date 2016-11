Würzburg: Surfen auf Weihnachtsmarkt bleibt kostenlos

Foto: Stadt Würzburg

Kostenloses WLAN während der Adventszeit in der Würzburger Innenstadt. Die WVV bietet auch dieses Jahr wieder das kostenlose Internet für alle Besucher des Weihnachtsmarktes an.Im Vergleich zum letzten Jahr erhöht die WVV die Zahl der Hotspots. So ist dieses Jahr auf dem Oberen und Unteren Markt, in der Domstraße, der Schönbornstraße und in der Eichhornstraße das kostenlose Internet empfangbar. Drei Stunden lang steht es jedem Nutzer am Stück zur Verfügung.

Erstellt: 24.11.16 - 06:33 Uhr



