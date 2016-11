Würzburg: Vermisstensuche fördert Drogen zu Tage

Foto: Polizeiliche Kriminalprävention

Gesucht war eine Vermisste – gefunden wurden Drogen. Die Polizei hat am Montagabend in Würzburg rund 300 Gramm Rauschgift sichergestellt. Im Rahmen einer Vermisstensuche hatten die Beamten an einer Wohnung im Grombühl geklingelt – im Inneren war daraufhin hektisches Treiben zu hören. Auf Nachfrage gestand der 26-Jährige Mieter, Drogen versteckt zu haben. Insgesamt fanden sich knapp 200 Drogen. Weitere 100 Gramm kamen bei der Mitbewohnerin zu Tage. Gegen den Mann wurde Haftbefehl erlassen. Die gesuchte Vermisste fand sich übrigens nicht in der Wohnung.

Erstellt: 23.11.16 - 17:05 Uhr



zurück zur Übersicht