Würzburg: Bagger trifft Stromleitung

Foto: piu 700 / pixelio.de

Bagger beschädigt Stromleitung. Am Franziskaner-Platz in Würzburg wurde bei Bauarbeiten am Mittwochnachmittag die dortige Stromleitung beschädigt. Einige Gebäude rund um die Baustelle waren dadurch ohne Strom, darunter auch eine Parkgarage. Die Mitarbeiter der Mainfrankennetze sind bereits vor Ort. Die WVV geht davon aus, dass der Schaden in den nächsten Stunden wieder behoben sein wird.

Erstellt: 23.11.16 - 16:05 Uhr



