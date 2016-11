Würzburg: Wohnung brennt – Drogen gefunden

Feuer in der Wohnung bringt Drogen ans Licht. Am Dienstagabend hat es in einer Wohnung in der Würzburger Zellerau gebrannt. Der Wohnungsbesitzer wollte Feuerwehr und Polizei aber nicht in die Wohnung lassen und behauptete er hätte eine brennende Couch bereits selbst gelöscht. Als die Rettungskräfte doch in die Wohnung kamen, erkannten sie weshalb sich der 33-Jährige gegen ihre Hilfe sträubte: In seiner Wohnung wurden eine Marihuana-Aufzucht, 150 Ecstasy-Tabletten und etwa 90 Gramm Amphetamine gefunden. So wurde der Wohnungsinhaber vorläufig festgenommen.Der Brand war durch eine brennende Zigarette entstanden.

Erstellt: 23.11.16 - 16:11 Uhr



