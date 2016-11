A7 / Kürnach: Weiterer Schritt in Richtung Lärmschutz

Gleich richtig, statt provisorisch. Wird im März die Autobahnbrücke an der A7 bei Kürnach gebaut, soll auch gleich ein richtiger Lärmschutz errichtet werden. Das wünscht sich zumindest die Gemeinde. Eine Vorschrift sieht aber vor, dass erst ein provisorischer Lärmschutz gebaut wird, der dann nach Beendigung der Brückenarbeiten durch einen richtigen Wall ersetzt wird. Dadurch würden allerdings rund 1,2 Millionen Euro zusätzliche Kosten entstehen, die laut der Gemeinde Kürnach vermeidbar wären.Die Gemeinde konnte jetzt den Freistaat Bayern als Fürsprecher gewinnen die Vorschrift zu kippen. Innenminister Joachim Herrmann will sich beim Bund für die schnelle Realisierung des Lärmschutzes einsetzen. Dann könnte der Bau zum Lärmschutz gleichzeitig mit dem Bau an der A7-Brücke im März 2017 beginnen.

