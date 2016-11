Mainfranken: Weihnachtsbaumsaison startet

Foto: Rike/pixelio.de

Weihnachtsbaumsaison in Mainfranken startet. Im Weihnachtsbaummekka Sinngrund, dem größten Zusammenhängende Anbaugebiet in Bayern, wird die Saison heute offiziell eröffnet.Im Mittelpunkt der Feierlichkeiten zum Saisonstart, steht die kirchliche Segnung der Bäume. Auf der circa 500 Hektar großen Anbaufläche werden hauptsächlich Nordmanntannen, Blaufichten und Rotfichten angebaut. Jedes Jahr werden circa 200.000 Weihnachtsbäume aus dem Sinngrund in die ganze Welt verkauft.

Erstellt: 23.11.16 - 13:46 Uhr



