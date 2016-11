Würzburg: Paketkurier bestohlen

Foto: Funkhaus Würzburg

Pakete in der Domstraße gestohlen. Ein dreister Dieb hat am Dienstagvormittag einen Kurierfahrer bestohlen. Während der Fahrer eine Lieferung in ein Haus brachte, nutze der Dieb die Gelegenheit, zwei Pakete aus dem abgestellten Fahrzeug zu stehlen. Der Täter war circa 1,70 Meter groß und hat einen blauen Pullover getragen.

23.11.16



