Kitzingen: Abbruch der BayWa-Hallen läuft

Foto: Funkhaus Würzburg

Die Bagger rollen am Kitzinger BayWa-Gelände. Auf dem Gelände in Mainnähe werden momentan die alten Hallen abgerissen, um neue Wohnungen bauen zu können. Auch der benachbarte Siloturm soll Mitte Dezember abgerissen werden. Ein Würzburger Bauunternehmer will auf dem ehemaligen BayWa-Standort 45 gehobene Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen erbauen – auch im Penthouse-Stil. Auch auf dem Fetzergelände, dem Bürgerbräu-Areal und am Rosengarten werden momentan neue Wohnbauprojekte geplant.

Erstellt: 23.11.16 - 14:33 Uhr



zurück zur Übersicht