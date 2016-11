Main-Spessart: Gespräche über Nationalpark

Die Pläne für einen möglichen Nationalpark im Spessart sollen konkreter werden. Umweltministerin Scharf will die mögliche Fläche jetzt näher definieren. Anschließend soll es Gespräche zwischen Kommunalpolitikern und Verbänden aus Main-Spessart und den anderen Spessart-Landkreisen geben. Darin sollten dann Chancen und Risiken eines Nationalparks im Spessart ausgelotet werden.Wie berichtet will die Staatsregierung einen dritten Nationalpark in Bayern haben. Der Spessart gilt dabei als Favorit. Allerdings gibt es dort auch Widerstand gegen die Pläne, weil es dann zum Beispiel erhebliche Einschränkungen in der Forstwirtschaft gäbe.

