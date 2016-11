Rödelsee: Wieder Einbruch in Café

Erneuter Einbruch in Café. Unbekannte sind in das Café am Schwanberg bei Rödelsee eingestiegen. Sie öffneten Schubladen und Kassen, erbeuteten aber nur ein paar hundert Euro. Der Schaden liegt bei 2.500 Euro. Im Landkreis Kitzingen gab es in diesem Jahr bereits etliche Einbrüche in Cafes und Bäckereien, unter anderem in Schwarzach.

Erstellt: 23.11.16 - 10:01 Uhr



