Lkr. Würzburg: Haushaltsplan will 13 Millionen Euro investieren

Der Haushalt des Landratsamtes Würzburg wird im kommenden Jahr insgesamt rund 144 Millionen Euro umfassen. Das sieht zumindest der aktuelle Entwurf vor. Der Großteil in Höhe von etwa 129 Millionen Euro soll dabei in die laufenden Kosten der Verwaltung fließen. Rund 13,1 Millionen Euro sind an Investitionen geplant. Das Meiste davon geht unter anderem in den Ausbau und Unterhalt der Kreisstraßen, den Neubau des Kreisbauhofes in Giebelstadt und die Bauarbeiten an der Mainklinik Ochsenfurt. Neben den Investitionen sollen außerdem 1,7 Millionen Euro Schulden getilgt werden.

