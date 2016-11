Mainfranken: Landratsämter rüsten sich für Vogelgrippe

Foto: Funkhaus Würzburg

Die Landratsämter in Mainfranken bereiten sich auf die Vogelgrippe vor. Bislang wurde allerdings noch kein infiziertes Tier gefunden. Es sei aber gut möglich, dass sich der Erreger aus dem Raum Mittelfranken in der Region ausbreitet.Deshalb muss jetzt jedes Geflügel in festen Ställen untergebracht werden. Die Vogelgrippe ist nach bisherigem Stand für den Menschen nicht gefährlich, klären die Landratsämter auf. Für die Vögel endet die Seuche dagegen tödlich. Nichtsdestotrotz sollten tote Vögel möglichst nicht berührt werden.

Erstellt: 23.11.16 - 06:43 Uhr



