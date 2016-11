Würzburg: Bewährungsstrafe für Nautiland-Grapscher

Foto: Thorben Wengert / pixelio.de

Ein 21-Jähriger ist am Dienstag vor dem Würzburger Amtsgericht zu acht Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Der Mann aus Afghanistan hatte im Sommer diesen Jahres im Nautiland zwei Mädchen im Alter von 12 und 13 Jahren unter anderem in den Schritt gefasst. Vor Gericht hatte er die Tat gestanden und wurde unter anderem wegen sexuellen Missbrauchs eines Kindes verurteilt. Allerdings konnte er nur in einem der beiden Fälle verurteilt werden. Eine der Bewährungsauflagen ist, dass der Mann nicht mehr in Schwimmbäder oder Saunas gehen darf.

Erstellt: 22.11.16 - 17:38 Uhr



