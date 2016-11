Würzburg: Minderjährigen Drogendealer erwischt

Drogendealer geht Polizei ins Netz. Ein minderjähriger Drogendealer wurde am Montagabend geschnappt. Auf die Schliche kam die Polizei dem 16 Jährigen, als sie in Würzburg Lengfeld zwei Jugendliche mit einem Joint erwischt hatte. Ziemlich schnell stand die Herkunft des Marihuanas fest. Noch am selben Abend wurde die Wohnung des 16-Jährigen Dealers in der Zellerau durchsucht. Bei der Durchsuchung fanden die Fahnder verschiedene Rauschgiftutensilien und Ecstasy.

22.11.16



