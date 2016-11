Geiselwind: Streit um Kosten für Wassernetzsanierung

Kostenumlegung sorgt für Streit. Einige Geiselwinder sind unzufrieden mit den geplanten Beiträgen, die sie für die Sanierung des Wassernetzes zahlen sollen – jetzt steht ein Gespräch im Rathaus an.Einige Bürger haben sich mittlerweile in einer Interessengemeinschaft zusammengetan und am Montagabend vor dem Rathaus demonstriert. Circa 40 Personen waren daran beteiligt. Die Interessensgemeinschaft fordert Akteneinsicht für bereits abgeschlossene Arbeiten. Sie behaupten, teilweise hätten diese deutlich zu lange gedauert und wären damit teuer geworden. Das Gespräch im Rathaus soll in den nächsten zwei Wochen stattfinden, der genaue Termin muss jedoch noch vereinbart werden.Die Sanierung muss trotzdem weiter gehen und bis Ende 2019 abgeschlossen sein, da sonst die Förderung vom Freistaat entfällt. Für die Wassernetzsanierung werden circa 6,8 Millionen Euro auf die Bürger umgelegt. Eine Abrechnung der Kosten über die Wassergebühren ist aufgrund rechtlicher Bestimmungen nicht möglich.

