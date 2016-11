Ochsenfurt: Mann erst durch Pfefferspray zu stoppen

Foto: Funkhaus Würzburg

Polizisten mit Messer bedroht. In Ochsenfurt kam es am Montagabend zu Streitigkeiten in einem Wohnhaus. Ein Mann wollte die Wohnung eines Bekannten nicht verlassen. Der Eigentümer verständigte daraufhin die Polizei. Als die Beamten im Treppenhaus ankamen, stürmte der Beschuldigte mit einem Messer auf die sie los. Diese reagierten mit Pfefferspray und nahmen den Mann vorläufig fest. Gegen den Mann wurde eine Anzeige erstattet.

Erstellt: 22.11.16 - 15:12 Uhr



zurück zur Übersicht