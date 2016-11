Fröhstockheim / Würzburg: Sohn gesteht Bluttat an eigener Mutter

Foto: Funkhaus Würzburg

Umfassendes Geständnis im Fall um den Fröhstockheim-Prozess. Der 30-jährige Angeklagte hat am Dienstagvormittag vor dem Gericht in Würzburg zugegeben, dass er seine Mutter im März dieses Jahres mit einer Schere in den Hals gestochen hat. Er selbst macht seinen jahrelangen Drogenkonsum verantwortlich, der ihn in eine Psychose rutschen ließ. Er habe Stimmen gehört, die ihm sagten, dass seine Mutter eine Hexe sei und getötet werden müsse.Mittlerweile befindet sich der Mann in Behandlung und bereut, dass er seine “geliebte Mutter“ umgebracht hat. Die Staatsanwaltschaft geht von Totschlag aus: Wegen der schizophrenen Psychose gilt er als schuldunfähig und für die Allgemeinheit gefährlich.

Erstellt: 22.11.16 - 11:55 Uhr



zurück zur Übersicht