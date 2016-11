Mainfranken: Polizei warnt Besitzer von Baumaschinen

Die Diebstähle von hochwertigen Baumaschinen in der Region häufen sich. Die Polizei reagiert jetzt mit einem Hinweis an alle Besitzer solcher Geräte. Diese werden gebeten, die Individualnummer der Maschinen zu notieren. Im Fall eines Diebstahls kann anhand dieser Individualnummer die Ermittlungsarbeit erheblich erleichtert werden. Erst am vergangenen Wochenende wurden in Kürnach zwei Baucontainer aufgebrochen. Gestohlen wurden Baumaschinen im Wert von knapp 20.000 Euro.

