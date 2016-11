Würzburg: Vermisste 13-Jährige ist wieder da

Foto: Funkhaus Würzburg

Schnelles Ende einer Vermisstensuche. Eine 13-Jährige, die in Würzburg gesucht wurde, ist wohlbehalten wieder aufgetaucht. Eine Polizeistreife hat das Mädchen am Dienstagvormittag in der Würzburger Innenstadt angetroffen. Sie wurde wieder ihren Eltern übergeben. Nur gut eine Stunde zuvor war die öffentliche Suche nach dem Mädchen gestartet, nachdem es am Montagmorgen nicht in der Schule aufgetaucht war.

Erstellt: 22.11.16 - 10:52 Uhr



